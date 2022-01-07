Twitter тестирует фото и видеореакции на твиты. Подобная функция есть в TikTok
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Компания Twitter начала тестировать функцию фото и видеореакций на твиты.
Новая функция «Цитировать твит с реакцией» позволяет снять фото или видео на выбранный твит, после чего твит наложится на снимок или видео. Функция реализована за счет добавления вкладки в меню ретвитов. Сама реакция на твит будут публиковаться в ленте.
Сейчас нововведение тестирует на iOS ограниченное количество пользователей, функцию будут еще дорабатывать.
В компании заявили, что она позволит коммуницировать в соцсети «более творческим способом», но в издании The Verge предположили, что визуальные реакции могут использовать для преследования пользователей. В Twitter пообещали учесть этот фактор.
- Тестируемая Twitter функция похожа на видеоответы в TikTok, которые недавно скопировал Instagram для своей функции Reels.
- Twitter регулярно тестирует новые функции — от платной подписки, маркировки твитов с дезинформацией до возможности ставить дизлайки комментариям.