Северная Корея отказалась от участия в зимней Олимпиаде из-за коронавируса и «вражеских сил»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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NK News
Северная Корея направила письмо в Китай, где в феврале состоится зимняя Олимпиада, и заявила, что не будет на ней присутствовать — из-за коронавируса и «вражеских сил» (вероятно, США).
Об этом сообщает Reuters.
Письмо Китаю направили Олимпийский комитет Северной Кореи и Министерство спорта. В письме не уточняется, идет ли речь об отказе отправлять туда дипломатов или это реакция на запрет для спортсменов: спортсменам КНДР до конца 2022 года запрещено участвовать в Олимпийских играх — их дисквалифицировали за отказ летом 2021 года от Олимпиады в Японии якобы из-за коронавируса.
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай понимает решение Северной Кореи не участвовать в зимних Олимпийских играх по некоторым «особым причинам».
Северная Корея отправляла политических лидеров высокого уровня на предыдущие игры. Так, например, в 2018 году на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее поехала сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон. В 2008 году летнюю Олимпиаду в Китае посетил второй по значимости чиновник Северной Кореи Ким Эн Нам.
Китай был единственным крупным союзником Северной Кореи с тех пор, как они подписали договор в 1961 году. Международные санкции, которые вводили против КНДР из-за ее ядерного оружия, сделали Северную Корею более зависимой от Китая чем когда-либо — в вопросах торговли и другой поддержки.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.
- Уже несколько стран, среди которых США, Великобритания, Австралия и Литва, объявили соревнованиям дипломатический бойкот. Официальные представители этих государств не приедут на Олимпиаду, в том числе из-за нарушений прав человека в китайской провинции Синьцзян. Там около миллиона уйгуров принудительно проходят «перевоспитание» в специальных лагерях. В Китае и Международном олимпийском комитете прокомментировали это решение. Китайцы считают это провокацией, а в МОК подчеркнули, что присутствие дипломатов не обязательно.