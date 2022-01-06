В КНДР заявили, что успешно испытали гиперзвуковую ракету

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В Северной Корее сообщили, что впервые успешно испытали гиперзвуковую ракету. Это первые ракетные испытания в 2022 году.

Об этом пишет BBC.

По данным северокорейских властей, ракета точно поразила цель на расстоянии 700 километров. Лидер страны Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении отметил, что КНДР продолжит укреплять свой оборонный потенциал из-за «нестабильной ситуации на Корейском полуострове».

В ходе испытаний «гиперзвуковая боеголовка» отделилась от ракетного ускорителя и совершила маневр на 120 километров в сторону, чтобы точно поразить цель. Также задачей испытаний было проверить управление ракетой и возможность ее запуска зимой.

Гиперзвуковые ракеты обычно летят на более низких высотах, чем баллистические, и достигают скорости в 6 200 км/ч — в пять раз больше скорости звука. Такие ракеты очень сложно отследить и сбить.