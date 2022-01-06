В КНДР заявили, что успешно испытали гиперзвуковую ракету
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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NK News
В Северной Корее сообщили, что впервые успешно испытали гиперзвуковую ракету. Это первые ракетные испытания в 2022 году.
Об этом пишет BBC.
По данным северокорейских властей, ракета точно поразила цель на расстоянии 700 километров. Лидер страны Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении отметил, что КНДР продолжит укреплять свой оборонный потенциал из-за «нестабильной ситуации на Корейском полуострове».
В ходе испытаний «гиперзвуковая боеголовка» отделилась от ракетного ускорителя и совершила маневр на 120 километров в сторону, чтобы точно поразить цель. Также задачей испытаний было проверить управление ракетой и возможность ее запуска зимой.
Гиперзвуковые ракеты обычно летят на более низких высотах, чем баллистические, и достигают скорости в 6 200 км/ч — в пять раз больше скорости звука. Такие ракеты очень сложно отследить и сбить.
- Северная Корея продвигает свои ракетные испытания, поскольку Южная Корея тоже разрабатывает собственное оружие, что, по мнению наблюдателей, превратилось в своеобразную гонку на Корейском полуострове. Сеул недавно представил ракету, запускаемую с подводных лодок. В ближайшее время Южная Корея намерена запустить и собственную космическую ракету.
- Северная и Южная Корея технически все еще находятся в состоянии войны, потому что после окончания корейской войны в 1953 году мирного соглашения не достигли. Северная Корея неоднократно обвиняла Южную в двойных стандартах военной деятельности. Южная Корея недавно запустила свою первую баллистическую ракету с подводной лодки для сдерживания «провокаций» Северной Кореи. США призывают Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
- В августе этого года сообщалось, что Северная Корея, вероятно, перезапустила ядерный реактор в Йонбене, производивший плутоний, как считается, для ядерного оружия.