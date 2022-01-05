В США учительница самостоятельно вакцинировала ученика от коронавируса. Теперь ей грозит тюрьма
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
John Twohig / Flickr
В США учительница самостоятельно вакцинировала своего ученика от коронавируса препаратом Pfizer. Теперь ей грозит тюрьма.
Об этом пишет The New York Times.
Инцидент произошел на острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. 54-летняя учительница естествознания Лаура Паркер Руссо ввела своему 17-летнему ученику вакцину без согласия родителей. За это ее задержали в канун Нового года.
Женщину обвинили в незаконной профессиональной деятельности и отстранили от работы в школе на период расследования. По словам полиции, учительницу выпустили из-под стражи, а суд назначили на 21 января. Незаконная профессиональная деятельность в этом штате является уголовным правонарушением и грозит наказанием до 4 лет лишения свободы.
Во многих американских штатах для вакцинации несовершеннолетних требуется согласие родителей. Однако часто родители запрещают своим детям вакцинироваться даже при их желании, а потому подростки ищут другие пути, чтобы привиться от коронавируса.
- В США, в городе Нью-Йорк, родители вакцинированных школьников получат поощрение в размере $100. Об этом объявил мэр Билл де Блазио. Как только ребенок получит первую дозу, родителям на почту поступит инструкция, как получить средства (выдавать будут не наличными, а на карту). Родители также могут выбрать другие поощрения, например, билеты на Статую Свободы или на бейсбольный матч Brooklyn Cyclones.