В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

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В Украине с 5 января началась регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание. Она продлится до 22 января.

Об этом пишет пресс-служба Минобразования.

«Стоимость пробного ВНО отличается по регионам и колеблется в пределах от 213 до 309 гривен. Разница связана с особенностями организации тестирований, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в разных регионах, прогнозируемым количеством тестирований и так далее», — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться можно на специальном сайте. Пробное ВНО позволит выпускникам поработать с тестами, настроиться на прохождение тестирования психологически и научиться эффективно распределять время.

Каждый будущий выпускник сможет сдать два пробных ВНО. 19 марта запланировано проведение пробного ВНО по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе, а 26 марта — по другим предметам (истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам).