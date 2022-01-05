Прошлый год вошел в двадцатку самых теплых и сухих в Киеве за 100 лет
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Geran de Klerk / Unsplash
Прошлый год в Киеве вошел в двадцатку самых теплых с 1881 года.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений, среднегодовая температура в Киеве составила +9,2 °С, что на 0,2 градуса больше климатической нормы 1991—2020 годов.
Также отмечается, что в течение семи месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее.
Наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей были в июле и ноябре — на 3,3 и 2,2 градуса соответственно.
Холоднее всего в прошлом году было 20 января, когда температура снизилась до -20,2 °С, жарче всего — 24 июня, когда в тени было +35,5 °С.
Всего в 2021 году в Киеве зафиксировали 25 температурных рекордов, больше всего их было в январе и июне — соответственно 9 и 10.
Метеорологи сообщили, что 2021 год вошел в двадцатку самых сухих с начала наблюдений, осадки распределились очень неравномерно — почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило 32% от средних многолетних показателей. В Киеве зафиксировали 533 мм осадков, что соответствует 86% климатической нормы.
- В ночь с 31 декабря на 1 января Европа встретила аномально теплый Новый год — температура воздуха в некоторых странах достигла фиксируемых весной показателей. Недалеко от Мадрида, в Сеговии, было +22,7 °С, а в соседней Авили +20,2 °C. Такая температура стала абсолютным рекордом с начала ведения наблюдений.
- Сутки 3 января стали самыми теплыми в Киеве за 123 года. Кроме того, впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха в столице составила +4,3 °C.