В США одобрили бустерную прививку подростков вакциной Pfizer

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Roberto Jimenez Mejias / Instagram

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило бустерные прививки для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В заявлении говорится, что расширение программы по ревакцинации предполагает более широкое использование одной бустерной дозы, в том числе среди лиц в возрасте 12—15 лет.

Специалисты управления также позволили сократить время между проведением первичной вакцинации препаратом Pfizer и применением бустерной дозы до пяти месяцев. Раньше этот срок составлял полгода.

Также управление разрешило вакцинацию некоторых групп детей в возрасте 5—11 лет с ослабленным иммунитетом.