Министерство обороны Южной Кореи: Мужчина, который сбежал в КНДР, бежал оттуда в 2020 году

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Morning Calm Weekly Newspaper / Flickr

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что мужчина, пересекший границу в демилитаризованной зоне, вероятно, является перебежчиком из Северной Кореи, который два года назад сбежал, а сейчас вернулся.

Об этом идет речь в заявлении Министерства от 3 января, которое цитирует CNN.

Военные Южной Кореи сообщили, что в ноябре 2020 года мужчина сбежал из КНДР к ним. Свои предварительные выводы ведомство сделало на основе видеозаписей с камер видеонаблюдения. Пограничные камеры с тепловизорами впервые зафиксировали мужчину около 18:40 1 января, когда он карабкался через забор из колючей проволоки, однако дежурный охранник не заметил его. Южная Корея отправила на этот участок военных, но они не смогли найти мужчину (вероятно, он скрылся в горной местности).

Пограничную линию Северной Кореи перебежчик пересек около 22:40. Государственные СМИ КНДР в свою очередь не сообщали ни о каких переходах через демилитаризованную зону за ту ночь. Что с этим мужчиной сейчас – неизвестно.