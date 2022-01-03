Премьер-министр Судана подал в отставку. Его критиковали за разделение власти с военными

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Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок вечером 2 января подал в отставку из-за массовых протестов, которые охватили страну. Об этом сообщает The New York Times.

Протестующие осудили не только переворот, в результате которого Хамдока отстранили от власти в октябре, но и соглашение, которое вернуло его к власти в ноябре. В телеобращении Хамдок сказал, что стране необходимо начать новый диалог, чтобы проложить путь к демократическому гражданскому государству.

«Я вовсю пытался не допустить, чтобы наша страна скатилась к катастрофе. Но, несмотря на мои усилия по достижению желаемого и необходимого консенсуса, чтобы обеспечить гражданам безопасность, мир, справедливость и остановить кровопролитие, этого не произошло», — отметил Хамдок.

По его словам, для достижения нового соглашения о политическом переходе Судана к демократии необходимо провести дискуссию за круглым столом. Речь Хамдока прозвучала лишь через несколько часов после того, как силы безопасности убили трех протестующих, в результате чего общее количество убитых за два месяца после переворота увеличилось до 57 человек.

Месяцы беспорядков грозят разрушить установление демократии в Судане, которая начала появляться в стране после свержения диктатора Омара Хасана аль-Башира в 2019 году. Политическая нестабильность усугубляется другими проблемами: тяжелые экономические проблемы и насилие в неспокойном регионе Дарфур на западе Судана.