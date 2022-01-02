В Амстердаме полиция применила служебных собак, чтобы разогнать толпу противников локдауна

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В столице Нидерландов Амстердаме полиция применила служебных собак, чтобы разогнать толпу протестующих против коронавирусных ограничений.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что мэр Амстердама Фемке Халсема издала приказ о чрезвычайном положении, уполномочив полицию очистить центральную площадь города после того, как протестующие нарушили запрет на проведение общественных собраний.

Протестующие, которые в большинстве своем были без масок и нарушали правила социального дистанцирования, также проигнорировали приказ не проводить марш и пошли по главным улицам, играя музыку и держа желтые зонтики в знак протеста против мер правительства. В результате между полицией и демонстрантами произошли столкновения.

Пользователи соцсетей сообщают, что помимо использования дубинок и слезоточивого газа, силовики натравливали служебных собак на митингующих. Во время столкновений несколько демонстрантов получили ранения, но точное количество пострадавших неизвестно. По предварительным подсчетам, в акции протеста приняли участие около 10 тысяч человек.