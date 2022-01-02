Тест и лабораторный контроль. Кипр вводит новые правила для туристов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Igor Starkov / Unsplash
Кипр вводит новые ограничения для иностранных туристов — правила будут действовать с 4 по 15 января.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Все прибывающие в Республику Кипр туристы обязаны сделать ПЦР-тесты в течение 48 часов до прилета. Это касается и вакцинированных людей.
Также туристы должны иметь подтверждение регистрации на платформе CyprusFlightPass.
По прибытии в Кипр нужно пройти лабораторный контроль. Стоимость контроля — €15 в аэропорту Ларнаки и €19 в аэропорту Пафоса. Результат теста будет доступен на сайте www.covidtest-cyprus.com в течение 3 часов.
- Последний раз Кипр менял правила въезда 14 декабря 2021 года. Новые правила продиктованы резким ростом количества больных из-за распространения штамма «Омикрон». Только за последние сутки в стране выявили более 2 тысяч больных.