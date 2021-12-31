Правительство США согласилось продлить контракт с Международной космической станцией до 2030 года
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- Ангелина Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Правительство США одобрило продолжение использования Международной космической станции (МКС) до 2030 года.
Об этом 31 декабря сообщил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.
«Международная космическая станция – это маяк для мирного международного сотрудничества в сфере науки, и за 20 лет с ее помощью было создано множество научных, образовательных, технологических разработок в пользу человечества. Я рад, что администрация [Джо] Байдена и [Камалы] Харрис выразила высокий уровень поддержки продолжения работы станции до 2030 года», — заявил Нельсон.
В NASA заявили, что дальнейшее участие США в работе на МКС повысит ее инновационность и конкурентоспособность, а также продвинет исследование и технологии, необходимые для миссии Artemis — в ее рамках на Луну отправят первую женщину и первого цветного человека. Работа Штатов на Международной космической станции будет продолжена в сотрудничестве с международными партнерами в Европе, Канаде, Японии и России.
- В октябре «Роскосмос» отправлял на МКС космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Как уверяли в России, на станции они работали над первым художественным фильмом, снятым в космосе.
- Японский предприниматель Юсаку Маэдзава 8 декабря отправился на Международную космическую станцию (МКС) и присоединился к списку побывавших в космосе миллиардеров.