В Киеве откроют Музей жертв Бабьего Яра

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Archives of the Hamburg Institute for Social Research / Johannes Hähle

В Киеве в здании бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища откроют музей жертв Бабьего Яра.

Об этом мемориальный центр сообщил 31 декабря.

Министерство культуры Украины согласовало передать здание в аренду Мемориальному центру Холокоста «Бабий Яр».

Здание конторы еврейского кладбища. Wikimedia

«Только за последний год благодаря общим усилиям нам удалось начать превращать территорию Бабьего Яра с места забвения в место памяти. Объединение частной инициативы и государственных возможностей, я уверена, дадут наилучший результат», – отметила исполняющая обязанности генерального директора центра «Бабий Яр» Роза Тапанова.

К реставрации здания конторы присоединится международное архитектурное бюро OFFPOLINN, которое базируется в Нью-Йорке и Мадриде.