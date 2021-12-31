В Украине выявили более 7 тысяч новых случаев коронавируса. Вакцинировались 101 тысяча человек

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В Украине выявлено более 7 тысяч новых случаев заражений коронавирусом. Среди заболевших 185 медиков и 404 ребенка.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса госпитализировали 1 578 человек, а 209 больных умерли от осложнений. В то же время 8 609 человек выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 179) и Одесской области (595).

За сутки от коронавируса вакцинировались 101 тысяча украинцев, 27 тысяч получили первую дозу вакцины, а 72 тысячи — вторую. В целом в Украине уже вакцинировали по меньшей мере одной дозой 47,3% взрослого населения.