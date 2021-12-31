В Украине выявили более 7 тысяч новых случаев коронавируса. Вакцинировались 101 тысяча человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Украине выявлено более 7 тысяч новых случаев заражений коронавирусом. Среди заболевших 185 медиков и 404 ребенка.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса госпитализировали 1 578 человек, а 209 больных умерли от осложнений. В то же время 8 609 человек выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 179) и Одесской области (595).
За сутки от коронавируса вакцинировались 101 тысяча украинцев, 27 тысяч получили первую дозу вакцины, а 72 тысячи — вторую. В целом в Украине уже вакцинировали по меньшей мере одной дозой 47,3% взрослого населения.
- 15 декабря Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует в Украине с мая 2020 года.
- 18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения человека штаммом «Омикрон». 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что человек, у которого выявили первый случай штамма «Омикрон» в Украине, уже получил отрицательный тест. Впоследствии зафиксировали еще пять случаев.