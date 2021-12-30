«Укрзалізниця» отправила в первый рейс восстановленный электропоезд Skoda. Он двухэтажный

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Укрзализныця

«Укрзалізниця» 30 декабря отправила в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту №747 Киев — Львов.

Глава правления компании Александр Камышин отметил, что два года этот поезд не эксплуатировался, поскольку нуждался в значительном и дорогостоящем ремонте. В ходе работ отремонтировали экипажную часть поезда, тормоза, все системы жизнеобеспечения поезда, обновили интерьер: заменили покрытие пола, перетянули кресла, заменили окна, восстановили покрытие внутренних панелей.

Поезд оборудован:

розетками с USB-разъемами для каждого пассажира;

пассажира; пеленальными столиками в главных вагонах;

пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью;

держателями для велосипедов;

кондиционерами;

вакуумными туалетами;

системами видеонаблюдения, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения.

Поезд будет отправляться из Киева ежедневно, кроме понедельников, в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45. Со Львова поезд выезжает в 02:00 и прибывает в Киев в 10:03. Остановки поезд будет делать на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и других.

Центр транспортных стратегий пишет, что электропоезда Skoda EJ675 City Elephant «Укрзалізниця» приобрела в 2012 году перед Евро-2012. Электропоезд состоит из шести двухэтажных вагонов, имеет 636 мест, из них 46 – первого класса, 590 – второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км/ч.