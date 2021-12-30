СНБО внесет первых олигархов в реестр в мае 2022 года

Новости

Офіс президента України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил во время брифинга, что в мае 2022 года в реестр олигархов внесут первых лиц.

«К концу мая закон уже должен начать работать. И если дальше будет продолжаться вся эта процедурная ситуация, 20—25 мая мы можем с вами иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены решением СНБО согласно нашему законодательству», — заявил он.