Вселенского патриарха Варфоломея выписали из госпиталя, куда он попал после заражения «Омикроном»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Ecumenical Patriarchate / Facebook
Вселенский патриарх Варфоломей I покинул Американский госпиталь (Стамбул), в котором он провел последние шесть дней под медицинским наблюдением.
Об этом сообщает Orthodox Times.
Накануне Варфоломей заразился штаммом коронавируса «Омикрон». Болезнь у него протекала в легкой форме, потому его решили перевести в патриаршую резиденцию. Там он пробудет в изоляции еще несколько дней.
- В октябре Варфоломей провел два дня в больнице в США из-за плохого самочувствия. Тогда он впервые с 2009 года прибыл в США. Уже в ноябре он вновь приехал в Штаты и снова оказался в больнице. В этот раз он перенес стентирование.
- 24 декабря стало известно, что Варфоломей получил позитивный результат теста на коронавирус.