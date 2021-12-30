Петиция об ужесточении наказания за мусор набрала 25 тысяч подписей. Украинцы просят увеличить штрафы до 200 тысяч гривен

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Фото УНИАН

Петиция об увеличении штрафов за выброс мусора для сохранения природных ресурсов Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Инициатор петиции, которую подписали 25 507 человек, — харьковский экоактивист Артем Приходько.

«Большое количество граждан игнорируют культуру обращения с мусором», — подчеркнул он.

Экоактивист привел данные Министерства развития общин и территорий Украины, согласно которым в 2020 году выявили 22,6 тысячи несанкционированных свалок, занимающих площадь 0,56 тысячи гектара, а также напомнил, что за несанкционированный выброс мусора в Украине предусмотрены штрафы: 340—1 360 гривен для физических лиц и 850—1 700 гривен для юридических.

«Каждый обычный гражданин, выбрасывающий из окна автомобиля пустую бутылку, не боится понести ответственность, поскольку сумму штрафа он может с легкостью найти в своем кошельке. А предприятие с большим доходом может без проблем нанять грузовой автомобиль и вывезти отходы в ближайший лес, потратив на это даже больше, чем штраф, который будет на него наложен», — заявил Приходько.

В этой связи экоактивист призвал увеличить штрафы за выброс отходов в ненадлежащих местах:

для физических лиц до 850—1 750 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (14 450—29 750 гривен);

в случае засорения водоемов (на расстоянии 100 м от максимально зарегистрированного уровня водоема во время паводка или сброса мусора непосредственно в воду) до 1 000—2 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000—34 000 гривен);

для юридических лиц до 4 000—5 800 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (68 000—98 600 гривен);

за выброс мусора и промышленных отходов возле водоемов до 8 000—11 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (136 000—197 200 гривен).

Приходько считает, что увеличение размеров штрафов станет рычагом влияния на сознание граждан и дополнительным источником финансирования сферы экологии, защиты природных ресурсов, а также сортировки бытовых отходов.