Министр Ляшко: Кабмин поддержал пилотный проект и открыл больницу «Феофания» для всех украинцев

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Міністерство охорони здоров'я України

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Кабинет министров поддержал пилотный проект и открыл больницу «Феофания» для всех украинцев. С 2022 году медучреждение будет работать по программе медицинских гарантий.

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Феофания» будет доступна каждому украинцу. Обновленная «Программа медицинских гарантий» в 2022 году предусматривает, что и в «Феофанию» теперь будут госпитализировать людей с инфарктами и инсультами, согласно маршруту пациента», — заявил глава Минздрава.

Больница присоединяется к программе медгарантий как поставщик медицинских услуг по оказанию помощи при остром мозговом инсульте и при остром инфаркте миокарда за счет заключения договоров о медобслуживании населения с Национальной службой здоровья.