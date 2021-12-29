Министр Ляшко: Кабмин поддержал пилотный проект и открыл больницу «Феофания» для всех украинцев
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- Костя Андрейковец
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Міністерство охорони здоров'я України
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Кабинет министров поддержал пилотный проект и открыл больницу «Феофания» для всех украинцев. С 2022 году медучреждение будет работать по программе медицинских гарантий.
Об этом сообщается на сайте правительства.
«Феофания» будет доступна каждому украинцу. Обновленная «Программа медицинских гарантий» в 2022 году предусматривает, что и в «Феофанию» теперь будут госпитализировать людей с инфарктами и инсультами, согласно маршруту пациента», — заявил глава Минздрава.
Больница присоединяется к программе медгарантий как поставщик медицинских услуг по оказанию помощи при остром мозговом инсульте и при остром инфаркте миокарда за счет заключения договоров о медобслуживании населения с Национальной службой здоровья.
- В ноябре этого года Ляшко говорил, что «Феофания» откроет свои двери для всех украинцев с января 2022 года — программа медгарантий заработает 1 января, а не 1 апреля, как предполагалось.
- Киевская больница «Феофания» обслуживает государственных служащих, представителей правительства, работников дипломатического корпуса иностранных государств и международных организаций, а также лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении доступа украинцам к медицинской помощи в больнице «Феофания» еще в начале 2020 года, но Государственное управление делами не смогло тогда назвать сроки, когда учреждение откроют для обычных граждан.