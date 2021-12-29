Телескоп «Джеймс Уэбб» будет работать дольше, чем ожидалось

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Анализ траектории телескопа «Джеймс Уэбб» показал, что его запаса топлива хватить на более 10 лет работы, хотя базовый срок миссии ориентировался на 5 лет и был увеличен до 10 лет.

Об этом сообщает NASA.

У телескопа на борту ракетное топливо для корректировки маршрута, выхода на орбиту вокруг точки L2 (вторая точка Лагранжа — место работы телескопа) и для выполнения необходимых функций в течение всего срока миссии, включая маневры «удержания».

Анализ показывает, что на корректировку траектории полета до L2 понадобится меньше топлива, чем ожидалось. Это увеличит жизненный цикл телескопа, но на сколько, пока неизвестно. На это может повлиять множество факторов, в том числе из вне.