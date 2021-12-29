Кабмин приравнял водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет в «Дії» к их бумажным аналогам
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Министерство обороны Украины
Кабинет министров приравнял водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет в приложении «Дія» к их бумажным аналогам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Украина продолжает задавать тренды диджитализации в мире: с сегодняшнего дня цифровые водительские права, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным аналогам. Такие постановления приняло правительство, они вступают в силу с момента публикации», — говорится в сообщении.
Министерство подчеркнуло, что теперь электронными версиями этих документов могут пользоваться все граждане где угодно, и никто не будет иметь права требовать физический аналог документа.
- В приложении «Дія» запустили бета-тест сообщений о судебных заседаниях, которые касаются пользователя. Человек заранее получит уведомление о том, какой судебный спор и кем он выступает — истцом или ответчиком.
- В приложении «Дія» стартовал бета-тест двух новых функций — PhotoID без гимнастики для шеи и опросы как часть инструмента электронной демократии.
- Вскоре в приложении «Дія» появится возможность получать уведомления о проверке кредитной истории. Также «Дія» обновила правила авторизации.