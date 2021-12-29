Кабмин приравнял водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет в «Дії» к их бумажным аналогам

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Министерство обороны Украины

Кабинет министров приравнял водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет в приложении «Дія» к их бумажным аналогам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Украина продолжает задавать тренды диджитализации в мире: с сегодняшнего дня цифровые водительские права, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным аналогам. Такие постановления приняло правительство, они вступают в силу с момента публикации», — говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что теперь электронными версиями этих документов могут пользоваться все граждане где угодно, и никто не будет иметь права требовать физический аналог документа.