В Киеве с января начнут принимать елки на утилизацию. Будут работать 15 пунктов

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В Киеве с начала января 2022 года коммунальные предприятия начнут принимать на утилизацию новогодние елки.

Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации и сайтах коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений.

Пункты приема елок будут работать в будние дни с 07:00 до 21:00 до конца января, а некоторые в субботу с 08:00 до 13:00.

Уже 1 января заработает пункт на базе КП СЗН Днепровского района (проспект Освободителей, 6). Еще 14 пунктов откроют 4 января.

Адреса:

КП СЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87г;

КП СЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58а;

КП СЗН Деснянского района — ул. Электротехническая, 26;

КП СЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26а;

КП СЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61;

КП СЗН Подольского района — ул. Дмитриевская, 16а;

КП СЗН Святошинского района — ул. Бетховена, 8;

КП СЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95;

КП СЗН Шевченковского района — пер. Герцена, 6;

Дарницкое лесопарковое хозяйство — Бориспольское шоссе, 23 км;

Дарницкое ЛПХ — просп. Броварской, 2а;

Дарницкое ЛПХ — ул. Радистов, 1в;

Дарницкое ЛПХ — Никольское лесничество, квартал № 35;

Дарницкое ЛПХ — Броварское лесничество, квартал №72.

Приносить елки на утилизацию нужно без украшений и других искусственных материалов.