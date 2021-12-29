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В Киеве с января начнут принимать елки на утилизацию. Будут работать 15 пунктов

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

В Киеве с начала января 2022 года коммунальные предприятия начнут принимать на утилизацию новогодние елки.

Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации и сайтах коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений.

Пункты приема елок будут работать в будние дни с 07:00 до 21:00 до конца января, а некоторые в субботу с 08:00 до 13:00.

Уже 1 января заработает пункт на базе КП СЗН Днепровского района (проспект Освободителей, 6). Еще 14 пунктов откроют 4 января.

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Приносить елки на утилизацию нужно без украшений и других искусственных материалов.