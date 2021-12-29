В Киеве с января начнут принимать елки на утилизацию. Будут работать 15 пунктов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Киеве с начала января 2022 года коммунальные предприятия начнут принимать на утилизацию новогодние елки.
Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации и сайтах коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений.
Пункты приема елок будут работать в будние дни с 07:00 до 21:00 до конца января, а некоторые в субботу с 08:00 до 13:00.
Уже 1 января заработает пункт на базе КП СЗН Днепровского района (проспект Освободителей, 6). Еще 14 пунктов откроют 4 января.
Адреса:
- КП СЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87г;
- КП СЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58а;
- КП СЗН Деснянского района — ул. Электротехническая, 26;
- КП СЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26а;
- КП СЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61;
- КП СЗН Подольского района — ул. Дмитриевская, 16а;
- КП СЗН Святошинского района — ул. Бетховена, 8;
- КП СЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95;
- КП СЗН Шевченковского района — пер. Герцена, 6;
- Дарницкое лесопарковое хозяйство — Бориспольское шоссе, 23 км;
- Дарницкое ЛПХ — просп. Броварской, 2а;
- Дарницкое ЛПХ — ул. Радистов, 1в;
- Дарницкое ЛПХ — Никольское лесничество, квартал № 35;
- Дарницкое ЛПХ — Броварское лесничество, квартал №72.
Приносить елки на утилизацию нужно без украшений и других искусственных материалов.
- Ранее Киевская городская госадминистрация опубликовала адреса официальных елочных ярмарок, призвав жителей столицы покупать новогодние деревья только там.
- Также власти усилили охрану хвойных деревьев, напомнив, что за их незаконную вырубку будут штрафовать.