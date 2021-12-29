ЦПК: Офис генпрокурора начал повторную спецпроверку финалистов конкурса на главу САП. Победитель протестует

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Офис генерального прокурора начал повторную спецпроверку финалистов конкурса на должность главы САП. Победитель конкурса Александр Клименко протестует против этого, отмечая, что эта проверка незаконна.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Комиссия по избранию главы САП на заседаниях 21 и 24 декабря не смогла окончательно утвердить результаты конкурса и внести представление на назначение нового главы САП, несмотря на то, что все баллы уже утверждены, и по ним в конкурсе побеждает Александр Клименко.

Но глава комиссии Екатерина Коваль на последнем заседании настаивала на том, что комиссия должна снова получить результаты спецпроверки кандидатов. Эта проверка определяет, имеют ли кандидаты доступ к гостайне, а также что они не подпадают под действие законов о люстрации и предотвращении коррупции.

Соответствующую спецпроверку кандидаты проходили еще весной 2021 года, без нее их не допустили бы к конкурсу. В то же время, теперь Офис генпрокурора решил провести повторную проверку. Победитель конкурса Александр Клименко обратился с разъяснениями в НАПК, которое отметило, что никаких правовых оснований на проведение такой проверки нет.

«Очевидно, ОП руками Венедиктовой и ее подчиненных пытается сделать все возможное, чтобы назначить на должность не реального победителя конкурса, а продвинуть ручного кандидата, который получил меньше баллов. Проведя незаконную спецпроверку касаемо [финалиста Андрея] Синюка повторно, Офис может найти причину не назначать на должность настоящего победителя Александра Клименко, который не предоставил разрешение на повторную спецпроверку», — отметил глава ЦПК Виталий Шабунин.

В то же время, если Клименко даст разрешение на повторную проверку, то это может привести к появлению искусственных препятствий для его назначения. Например, СБУ во время повторной проверки может забрать у него допуск к гостайне.