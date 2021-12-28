Глава Instagram заявил, что в 2022 году соцсеть «переосмыслит свою сущность»

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Alexander Shatov / Instagram

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери пообещал, что приложение в 2022 году «переосмыслит свою сущность». Об этом он сообщил во вторник, 28 декабря, в видео, которое опубликовал в Twitter.

Моссери представил цели для компании на 2022 год (в дополнение к усилиям в сфере безопасности):

консолидацию усилий вокруг Reels (конкурент TikTok);

дальнейшее использование сообщений, чтобы удобнее было переписываться;

улучшение инструментов для заработка пользователей.

Глава соцсети сказал, что, не обращая внимания на критику, Instagram будет работать над прозрачностью. «Мы считаем важным, чтобы люди понимали, как работает Instagram», — добавил он.