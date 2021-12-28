Телескоп NASA сфотографировал галактическую туманность в созвездии Золотая Рыба
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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NASA
Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сфотографировала галактическую туманность NGC 1929, расположенную в созвездии Золотая Рыба.
Об этом сообщила обсерватория NASA.
В описании к фото говорится, что в этой галактике формируется много новых звезд, а некоторые из них крайне массивны. Именно эти звезды производят интенсивное излучение, из-за чего выбрасывают вещество с высокой скоростью. Со временем они взрываются, превращаясь в сверхновые.
- 18 ноября обсерватория «Чандра» сделала фотографию планетарной туманности BD+30-3639.
- Недавно астрономам впервые удалось обнаружить небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути благодаря ее влиянию на движение соседней звезды. Она находится в звездном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако в 160 тысячах световых лет от Земли.