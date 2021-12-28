Поезда «Укрзалізниці» задерживаются из-за непогоды

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«Укрзалізниця» предупреждает пассажиров, что из-за погодных условий некоторые пассажирские и пригородные поезда курсируют с задержкой.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые едут из Киева на юг и запад Украины и в обратном направлении.

«На 47 минут задерживается поезд № 12 Киев — Новоалексеевка, более чем на два часа — поезд № 81 Харьков — Новоалексеевка», — сообщили в компании.

УЗ извиняется за вынужденную задержку и просит следить за новостями на официальных каналах связи. Контактный центр АО «Укрзалізниця»: 0 800 503 111.