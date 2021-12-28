Поезда «Укрзалізниці» задерживаются из-за непогоды
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
«Укрзалізниця» предупреждает пассажиров, что из-за погодных условий некоторые пассажирские и пригородные поезда курсируют с задержкой.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые едут из Киева на юг и запад Украины и в обратном направлении.
«На 47 минут задерживается поезд № 12 Киев — Новоалексеевка, более чем на два часа — поезд № 81 Харьков — Новоалексеевка», — сообщили в компании.
УЗ извиняется за вынужденную задержку и просит следить за новостями на официальных каналах связи. Контактный центр АО «Укрзалізниця»: 0 800 503 111.
- «Укрзалізниця» запустила «Буковельский экспресс» по маршруту Львов — Ясиня — Львов. Этот поезд станет удобным для тех, кто путешествует из Львова и Ивано-Франковска на карпатские курорты.
- В начале декабря компания впервые разрешила заказывать групповые билеты онлайн и сделала их дешевле. До этого УЗ упростила покупку билетов на региональные поезда.