В России историку Дмитриеву увеличили срок заключения до 15 лет. Его признали виновным еще и в распространении порнографии
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Twitter / ПЦ Мемориал
Суд в России увеличил срок заключения историка Юрия Дмитриева до 15 лет лишения свободы. Его признали виновным еще и в распространении порнографии.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Суд решил, что девять фотографий приемной дочери Дмитриева, на которых видна промежность девочки, — распространение порнографии. Сам историк отмечал, что пять из них делал для медиков, а остальные четыре — по просьбе дочери сфотографировать загар после отдыха на море.
Кто такой Юрий Дмитриев?
Известный российский историк и правозащитник, исследующий историю политзаключенных и террора времен СССР.
Неоднократно участвовал в разных исторических экспедициях для поисков мест советских репрессий. В частности, он нашел место массовых расстрелов и захоронений в урочище Сандармох, где в 1937 году был убит ряд представителей украинской интеллигенции. Кроме того, он нашел несколько мест массовых захоронений на Соловках и в Карелии. Также он возглавлял карельское отделение правозащитного центра «Мемориал».
По данным издания «Проект», делом Дмитриева лично занимаются в Кремле, а ответственный за него — помощник Путина Анатолий Серышев. У того якобы есть личные счета с Дмитриевым из-за того, что историк обнаружил, что предки Серышева были агентами НКВД и участвовали в советских репрессиях. А сам Анатолий Серышев в 2011—2016 годах возглавлял управление ФСБ России в Карелии.
- Ранее Дмитриев был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью. Против него также возбуждалось дело за изготовление порнографии, потому что на его компьютере нашли около 200 фотографий обнаженной девочки. В деле фигурировали только 9 — исключительно те, где была изображена промежность девочки. Его сначала оправдали, но затем суд постановил отправить дело на пересмотр.
- После начала следствия девочку забрала родная бабушка. Через некоторое время бабушка сообщила правоохранителям, что девочка рассказала ей о том, что Дмитриев «трогал ее половые органы рукой».
- Сам Дмитриев не признает свою вину. Относительно фотографий он отмечает, что делал их после того, как приемная дочь жаловалась на боли в паху: однажды она поскользнулась в ванной, а другой раз — после езды на коне. Что касается касаний половых органов, то Дмитриев отмечает, что у девочки энурез, и он делал это лишь в случае, если чувствовал запах мочи.
- В защиту Дмитриева встали ряд известных деятелей как в России, так и за рубежом. Они считают, что дело против историка сфабриковано, а сам он является политзаключенным. Многие независимые эксперты тоже подтверждали невиновность Дмитриева. Они отмечали, что фотографии историк мог делать для отчетности перед органами опеки о физическом развитии девочки, а ее обвинения по поводу касаний половых органов могли быть даны под давлением.