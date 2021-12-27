Россия требует от Украины признать вакцину «Спутник V», чтобы разблокировать работу КПВВ на Донбассе

Новости

Каролина Ускакович / «Бабель»

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Россия выдвинула Украине требования о признании вакцины «Спутник V», чтобы открыть КПВВ на Донбассе.

Об этом представитель Офиса президента Украины сказал в эфире телеканала «Дом».

Он напомнил, что 22 декабря на последнем заседании ТКГ не удалось достичь договоренностей об открытии всех контрольных пунктов въезда-выезда. При этом украинские КПВВ открыты с 10 ноября 2020 года, но пункты закрыты со стороны временно оккупированных территорий.

«Закрыты они потому, что возможные результаты переговоров сводят к субъективизации так называемых «ЛНР» и «ДНР». Их задача вывести Российскую Федерацию за пределы конфликта, сделать вид, что РФ — посредник, а у нас внутренний гражданский конфликт. Естественно, мы на это не пойдем. Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, каковой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих. И Минские соглашения, и Нормандские соглашения подписаны при участии Российской Федерации, и могут быть реализованы только, если Российская Федерация признает себя стороной конфликта. Они так выписаны. И все невыполнение соглашений начинается с того, что они не признают себя стороной конфликта», — рассказал Арестович.

Он подчеркнул, что не открывая КПВВ оккупационные власти ставят под угрозу благополучие граждан, которые могли бы приехать на подконтрольную Украине территорию для получения социально-экономических выплат, оформления украинских документов и для вакцинации.