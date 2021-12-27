Швейцарская авиакомпания SWISS в начале года отменит около трех тысяч рейсов

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Швейцарская авиакомпания SWISS International Airlines в начале 2022 года отменит около 2,9 тысячи рейсов из-за усиления карантина и падения спроса в результате пандемии коронавируса. Первые рейсы будут отменены уже в январе.

Об этом сообщает Swiss Info.

Сейчас в компании не разглашают, каких именно маршрутов коснется сокращение. В то же время, уверяют, что пассажиров проинформируют должным образом и предложат им альтернативу.

В общей сложности речь идет о 9% из примерно 33 тысяч рейсов, которые материнская компания Lufthansa Group вынуждена отменить в зимнем расписании. Рейсы SWISS составляют около 15% полетного плана Lufthansa Group.