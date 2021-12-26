На Донбассе боевики тяжело ранили военного и применили беспилотник
- Автор:
- Костя Андрейковец
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На Донбассе в зоне боевых действий ранен украинский военный — он пострадал во время обстрела боевиков.
Об этом сообщает штаб ООС.
С начала суток российские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня и применили запрещенное Минскими соглашениями оружие. Боевики вели огонь из гранатометов различных систем в направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов, а вблизи Талаковки применили беспилотник — он сбросил на украинские позиции гранатометный выстрел ВОГ-17.
Где именно был ранен военный — штаб не указал. Сообщается лишь, что он госпитализирован, его состояние — тяжелое.
- 22 декабря украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки прошли без обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- За 2021 год, по состоянию на 26 декабря, Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 65 военных. Ранения получили 237 военнослужащих. Для сравнения, в 2020 году ВСУ потеряли убитыми 50 человек, но раненых было больше, чем в этом году (338 бойцов).