Китай запустил в космос спутник для поиска ресурсов

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PointOrView / Twitter

Китай запустил в космос ресурсный спутник ZY-1 02E (Ziyuan-1 02E).

Об этом сообщает телеканал CGTN.

ZY-1 02E оснащен инфракрасными, ближними инфракрасными и гиперспектральными камерами, которые позволят получать полноцветные панхроматические изображения Земли.

Спутник поможет инженерам исследовать геологию территории Китая и искать полезные ископаемые. Также его будут использоваться в транспортной, сельскохозяйственной отраслях и для отслеживания последствий стихийных бедствий.

Работать ZY-1 02E будет в паре со спутником 01.