На католическое Рождество авиакомпании отменили тысячи рейсов из-за нового COVID-штамма

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По всему миру авиакомпании отменили несколько тысяч рейсов из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». Массовая отмена рейсов припала на католическое Рождество и продолжается сегодня.

По данным FlightAware, 25 декабря в мире отменили 2 856 авиарейсов и отложили (задержки) более 9 тысяч, а сегодня, 26 декабря, отменили более 2 тысяч рейсов. Значительное количество рейсов было отменено в США.

Как сообщают «Радио Свобода» и The Guardian, на отмену и перенос повлияло то, что многие авиаперевозчики не смогли укомплектовать свои рейсы, а в некоторых случаях пилоты, члены экипажей и другие сотрудники авиакомпаний оказались на карантине.

Больше всего рейсов отменили авиакомпании China Eastern, Air China, United, Air India, Lion Air и Delta.