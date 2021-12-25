Папа Римский выступил с рождественским обращением. Упомянул одиночество и Украину

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Папа Римский Франциск впервые с 2019 года выступил с рождественским приветствием Urbi et Orbi («Граду и миру») с лоджии базилики Святого Петра. В своей речи он упомянул Украину и важность диалога.

«Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта», — среди прочего сказал Папа Франциск.

Папа также отметил, что социальные отношения подвергаются серьезному испытанию: растет тенденция к уходу в себя, к одиночеству, к отказу выходить, встречаться, делать что-то вместе. Так же, по его словам, на международном уровне есть риск нежелания вести диалог, риск того, что «сложный кризис подтолкнет к коротким путям, минуя более длинные пути диалога». Папа Римский подчеркнул, что на самом деле только диалог позволяет уладить конфликты и получить взаимную и долгосрочную пользу.