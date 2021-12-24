Путин заявил об успешном залповом пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Президент России Владимир Путин заявил об успешном залповом пуске гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

Об этом пишет «Интерфакс».

Испытание провел Северный флот. Путин заявил, что залповый пуск ракет «Циркон» — это «большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, повышении ее обороноспособности». По его словам, испытание прошло «безупречно».

О создании ракеты «Циркон» Путин сообщил в 2019 году. По его словам, она может поражать цели на расстоянии более тысячи километров и развивать скорость более десяти тысяч километров в час. Эти параметры делают ее недоступной для систем противоракетной обороны.

В октябре 2020 года Минобороны России показало испытательный пуск «Циркона». Ракета пролетела 450 км, а ее скорость составляла более 8 махов (9 800 км/ч). В ведомстве не указали, поразила ли ракета цель. Этой ракетой планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли. Ориентировочные сроки принятия на вооружение – 2022 год.