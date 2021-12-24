Комиссия снова не смогла утвердить результаты конкурса на главу САП

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Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова не смогла утвердить результаты конкурса. Члены комиссии не смогли договориться о процедуре представления на назначение победителя.

Соответствующая трансляция заседания комиссии шла на официальном YouTube-канале.

В начале заседания глава комиссии Екатерина Коваль отметила, что в решении комиссии должно быть указано, что представление Офиса генпрокурора на назначение главы САП должно быть подано только при условии получения от ОГП данных о том, что кандидаты имеют допуск к гостайне и соответствуют законам о люстрации и о предотвращении коррупции.

Она мотивировала это тем, что комиссия получила соответствующие данные в апреле 2021 года, а с тех пор все могло измениться. Однако Нацагенство по предотвращению коррупции отметило в своем ответе, что не имеет права проводить повторную проверку.

Международные эксперты в комиссии предлагали согласовать только результаты конкурса без спорного вопроса по представлению, но такое решение не набрало необходимого количества голосов. Затем представители международного сообщества достигли договоренности о том, что пункт решения о представлении должен быть изложен со ссылкой на закон Украины «О прокуратуре». За это решение проголосовали все участники заседания, кроме Андрея Гуджала (его в комиссию делегировала ОПзЖ).

Для принятия решения за него должны проголосовать по меньшей мере 5 членов комиссии от Верховной Рады из 7. Поскольку двое из них на заседании не были, а Гуджал выступил против, то решение не было принято.