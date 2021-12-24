Комиссия снова не смогла утвердить результаты конкурса на главу САП
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова не смогла утвердить результаты конкурса. Члены комиссии не смогли договориться о процедуре представления на назначение победителя.
Соответствующая трансляция заседания комиссии шла на официальном YouTube-канале.
В начале заседания глава комиссии Екатерина Коваль отметила, что в решении комиссии должно быть указано, что представление Офиса генпрокурора на назначение главы САП должно быть подано только при условии получения от ОГП данных о том, что кандидаты имеют допуск к гостайне и соответствуют законам о люстрации и о предотвращении коррупции.
Она мотивировала это тем, что комиссия получила соответствующие данные в апреле 2021 года, а с тех пор все могло измениться. Однако Нацагенство по предотвращению коррупции отметило в своем ответе, что не имеет права проводить повторную проверку.
Международные эксперты в комиссии предлагали согласовать только результаты конкурса без спорного вопроса по представлению, но такое решение не набрало необходимого количества голосов. Затем представители международного сообщества достигли договоренности о том, что пункт решения о представлении должен быть изложен со ссылкой на закон Украины «О прокуратуре». За это решение проголосовали все участники заседания, кроме Андрея Гуджала (его в комиссию делегировала ОПзЖ).
Для принятия решения за него должны проголосовать по меньшей мере 5 членов комиссии от Верховной Рады из 7. Поскольку двое из них на заседании не были, а Гуджал выступил против, то решение не было принято.
- 21 августа 2020 года Назар Холодницкий ушел с должности главы САП по собственному желанию. Временным исполняющим обязанности главы назначили Максима Грищука. В сентябре 2020 года Верховная Рада утвердила своих представителей в комиссии по избранию главы САП. Кандидатуры от парламента активно критиковались Западом.
- Конкурсная комиссия больше года избирает нового главу САП, причиной этого стали внутренние конфликты и вероятное «давление власти». При этом двух кандидатов на должности главы САП и заместителя председателя таки определили. Согласно баллам, главой САП должен стать детектив НАБУ Александр Клименко, а его заместителем – прокурор Андрей Синюк. Но комиссия никак не может окончательно утвердить финальные результаты.
- Кроме того, президент Владимир Зеленский еще в сентябре этого года пообещал президенту США Джо Байдену, что САП получит нового руководителя до конца 2021 года, такое же обещание содержится в меморандуме Украины с МВФ.
- Активисты же обвиняют в затягивании и срыве конкурса некоторых членов комиссии от Верховной Рады, якобы контролируемых заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым. Они считают, что Татаров пытается сорвать конкурс, потому что в нем с большой вероятностью победит детектив НАБУ Александр Клименко. Именно он руководил следствием по делу экс-директора «Укрбуда» Максима Микитася, в котором фигурировал и сам Татаров.