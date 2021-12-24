Суд продлил меру пресечения всем трем подозреваемым по делу Шеремета
- Автор:
- София Телишевская
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Стас Юрченко / «Ґрати»
Шевченковский районный суд Киева продлил до 24 февраля меру пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко в виде ночного домашнего ареста. В то же время с обвиняемого сняли электронный браслет. Антоненко фигурирует в деле о гибели журналиста Павла Шеремета.
Также суд продлил ночной домашний арест еще для еще двух обвиняемых по этому делу — Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
То есть до 24 февраля 2022 года Кузьменко, Дугарь и Антоненко должны находиться дома с 23:00 до 06:00.
- 12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и работник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела поменяли подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — сообщником.
- 28 сентября 2020 года суд присяжных начал рассмотрение дела по существу.