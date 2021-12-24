Ветер «сдул» цену на газ в Европе — стоимость топлива снизилась до $1 300

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Jack Taylor / Getty Images

Ветер снизил стоимость газа на 40% с начала недели, когда цена топлива превышала $2 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

По состоянию на утро 24 декабря доля ветровой генерации электроэнергии возросла до 13,8% (до этого в течение недели максимально было 7,1%) из-за усиления ветра.

Отметим, на торгах в четверг стоимость газа на TTF по контракту на день вперед остановилась на отметке $1 485 за тысячу кубометров, утром в пятницу январский фьючерс на бирже ICE Futures торгуется на уровне $1 300 за тысячу кубометров и продолжает снижаться.

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах Европы составляют 57,5% от общей вместимости.