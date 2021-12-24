КМИС: Половина украинцев убеждены, что угроза полномасштабного вторжения России реальна

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

Почти половина украинцев (49,2%) уверены, что новое вторжение России на территорию Украины является реальной угрозой для населения. 41,4% считают, что такого вторжения не будет.

Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.

На вопрос, стоит ли воспринимать скопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года, украинцы ответили следующим образом:

Также 57% украинцев считают, что дипломатических и оборонных усилий власти недостаточно, чтобы предотвратить угрозу со стороны России, а 27,1% придерживаются противоположного мнения.

39,2% опрашиваемых убеждены, что отказ Украины от членства в НАТО ослабит безопасность страны, поскольку только увеличит агрессивность президента России Владимира Путина, а вот 29,7% считают, что выполнение ультиматума Путина усилит Украину и ослабит агрессию России.

Опрос проводился в период с 13 по 16 декабря среди 1 203 респондентов в возрасте от 18 лет. Возможная погрешность составляет 1,4—3,2%.