Tesla будет блокировать доступ водителей к видеоиграм во время движения электрокара

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Американская автомобильная компания Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм в электромобиле во время движения. Накануне в США регулятор приступил к расследованию информации о том, что функцией игр, предназначенной для пассажиров (Passenger Play), могут пользоваться и водители.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Закон о безопасности транспортных средств запрещает производителям продавать автомобили с дефектами, которые представляют необоснованный риск безопасности, в частности отвлекают водителей от безопасного вождения», — говорится в заявлении Национального управления дорожной безопасности США (NHTSA).

Регулятор сейчас расследует случаи, когда Tesla позволила играть в игры на сенсорном экране, расположенном на центральной консоли электромобиля, во время движения электрокара. Регулятор предупредил, что намерен проверить 580 тысяч автомобилей Tesla моделей 3, S, X и Y, проданных с 2017 года до сегодня.