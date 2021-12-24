ПЦР-теста будет недостаточно. В Ватикане от работников учреждений и посетителей потребуют документы о вакцинации или выздоровлении
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- Екатерина Кадакова
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suetot / Pixabay
В Ватикане для противодействия распространению штамма коронавируса «Омикрон» усилили карантинные ограничения. На территории города-государства, в частности, на улице, люди должны носить защитную маску.
Соответствующее постановление 23 декабря подписал госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщает Vatican News.
Также теперь сотрудники и посетители не смогут попасть в учреждения в Ватикане без наличия QR-кода, выданного после вакцинации или выздоровления от коронавируса.
Отмечается, что QR-код, полученный по результатам теста, принимать не будут.
Кроме того, с 31 января сотрудники ватиканских ведомств, непосредственно контактирующие с посетителями, смогут работать только при наличии справки о полном курсе вакцинации.
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