Минобороны сократит список профессий, согласно которому женщины должны стать на воинский учет
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- София Телишевская
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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что Министерство обороны сократит список профессий и специализаций, по которому женщины должны стать на воинский учет.
По словам политика, закон приняли еще весной 2021 года. Он предусматривает, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.
Александр Завитневич отметил, что этот список сейчас достаточно велик — его необходимо сократить. Соответствующее решение уже согласовали с главой Минобороны Алексеем Резниковым.
«Там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным силам и другим военным формированиям. Но сама инициатива правильная, страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает», — отметил председатель комитета.
- С 17 декабря в Украине расширили перечень профессий, который обязывает женщин (от 18 до 60 лет) стать на обязательный воинский учет. Среди профессий, которые попали под обязательный воинский учет, — программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов, отелей и более 100 других.
- В Минобороны не разъяснили, каким образом будет происходить постановка женщин на учет в военкоматы, но советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова заявила, что алгоритм разработают до конца года.