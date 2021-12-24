Минобороны сократит список профессий, согласно которому женщины должны стать на воинский учет

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что Министерство обороны сократит список профессий и специализаций, по которому женщины должны стать на воинский учет.

По словам политика, закон приняли еще весной 2021 года. Он предусматривает, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.

Александр Завитневич отметил, что этот список сейчас достаточно велик — его необходимо сократить. Соответствующее решение уже согласовали с главой Минобороны Алексеем Резниковым.

«Там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным силам и другим военным формированиям. Но сама инициатива правильная, страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает», — отметил председатель комитета.