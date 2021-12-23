Посол Беларуси: Позиция Лукашенко по Крыму зависит от «действий Киева»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что позиция самопровозглашенного президента Александра Лукашенко относительно статуса оккупированного Россией Крыма зависит от «действий украинских властей», а точнее от отношения к Лукашенко.
Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ», передает «Радио Свобода».
«От позиции Украины будет зависеть позиция президента Республики Беларусь. Мы видим, что за последние полтора года Украина полностью радикализировалась в отношении Республики Беларусь, поэтому все дальнейшие действия президента будут ответными шагами на действия украинской власти [...]. Александр Григорьевич признает или не признает, поедет он туда или нет — зависит только от действий украинской власти», — сказал Сокол.
При этом он добавил, что Беларусь якобы никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Украины, но «мы должны исходить из реальной политики».
- Украина, как и западные страны, не признает Лукашенко в статусе президента Беларуси.
- 1 июня Лукашенко заявил, что хочет запустить прямое авиасообщение с оккупированным Крымом. По его словам, Беларусь и Россия проработают вопросы открытия авиарейсов в Крым.
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