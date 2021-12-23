В приложении «Дія» появятся две новые функции — упрощенные PhotoID и опросы
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Министерство обороны Украины
В приложении «Дія» стартовал бета-тест двух новых функций — PhotoID «без гимнастики для шеи» и опросы, как часть инструмента электронной демократии.
Пользователи «Дії» могут принять участие в бета-тестировании новых функций. Для этого нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться. После этого на электронную почту придет письмо с подробными инструкциями. Доступ к тестированию будет открываться не сразу и займет некоторое время.
Стать тестировщиком можно как одной новой функции, так и двух сразу. Однако, для тестирования PhotoID в «Дії» должен быть биометрический документ — ID-карта или загранпаспорт.
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