В приложении «Дія» появятся две новые функции — упрощенные PhotoID и опросы

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Министерство обороны Украины

В приложении «Дія» стартовал бета-тест двух новых функций — PhotoID «без гимнастики для шеи» и опросы, как часть инструмента электронной демократии.

Пользователи «Дії» могут принять участие в бета-тестировании новых функций. Для этого нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться. После этого на электронную почту придет письмо с подробными инструкциями. Доступ к тестированию будет открываться не сразу и займет некоторое время.

Стать тестировщиком можно как одной новой функции, так и двух сразу. Однако, для тестирования PhotoID в «Дії» должен быть биометрический документ — ID-карта или загранпаспорт.