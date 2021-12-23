В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды

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В Японии создали прототип экрана телевизора, который может имитировать пищевые вкусы.

Об этом пишет The Guardian.

Устройство под названием Taste the TV (TTTV) использует «карусель» из 10 емкостей со вкусовыми добавками, которые распыляются на гигиеническую пленку плоского экрана телевизора в разных комбинациях, имитируя разные блюда.

«Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность испытать что-то вроде еды в ресторане на другом конце света, даже оставаясь дома», — сказал создатель, профессор Университета Мэйдзи в Токио Хомеи Мияшита.

По словам профессора, он потратил год на разработку прототипа за последний год, а ориентировочная стоимость телевизора в розничной продаже составит около 100 тысяч иен ($875). Мияшита добавил, что телевизор потенциально может использоваться для приложений дистанционного обучения сомелье и поваров, а также для игр с дегустацией.