ВСУ обещают соблюдать перемирие на Донбассе во время праздников. Но боевики уже его нарушили

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Степанов Анатолий / УНИАН

Вооруженные силы Украины обещают соблюдать перемирие на Донбассе во время новогодних и рождественских праздников. Но боевики его уже нарушили.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в комментарии Интерфаксу.

«Вооруженные силы Украины не просто будут четко соблюдать условия режима прекращения огня и достигнутые договоренности, но и уже начали это делать», — сказал он.

По его словам, договоренности четко регламентируют, как реагировать на нарушение перемирия. Залужный также подчеркнул, что прекращение огня будет точно соответствовать интересам украинцев и позволит сохранить жизнь военным и гражданским.

В то же время, боевики уже нарушили перемирие. По данным пресс-центра ООС, за 23 декабря на Донбассе зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня.

Около Шумов боевики применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы, а вблизи Золотого-4 минометы калибра 120 мм.