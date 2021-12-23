Посольство США разочаровано срывом заседания по избранию главы САП
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- Костя Андрейковец
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Константин Андрейковец / «Бабель»
Посольство США в Украине раскритиковало провал назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом заявил спикер посольства Дэниел Лангенкемп, передает LIGA.net.
По его словам, неспособность отборочной комиссии утвердить свое окончательное решение вызывает у США глубокое разочарование, особенно с учетом того, что победитель уже был определен и оставалось только утвердить результаты конкурса.
«Понятно, кто победитель. Нет веских причин не подписывать решение о победившем», — заявил спикер.
Он уверен, что украинский народ победит в своем стремлении получить сильную и независимую САП, но из-за решения пяти из шести назначенных Верховной Радой членов комиссии, украинцам снова придется ждать.
Ранее послы G7 высказали недовольство из-за действий комиссии.
- Конкурсная комиссия больше года не могла выбрать нового главу САП из-за разногласий, саботажа заседаний (членами от парламента) и обвинений в политическом давлении. 24 декабря 2021 года комиссия не смогла назвать победителя конкурса, хотя он уже определен (Александр Клименко — 246 баллов).
- Комиссия соберется 24 декабря. Она должна объявить победителя.