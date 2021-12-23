Дания ужесточает правила въезда и потребует тесты от всех туристов

Новости

Правительство Дании ужесточает правила въезда в страну. Теперь все туристы должны перед въездом предоставить отрицательный тест на коронавирус независимо от вакцинации.

Об этом пишет The Local.

Жители Дании должны будут сдать тест в течение суток по прибытии. В то же время иностранцы должны предоставить отрицательные результаты теста до въезда — за 72 часа, если ПЦР-тест и за 48 часов, если тест на антиген.

Новые правила заработают с 27 декабря и продлятся до 17 января. Стоит отметить, что отрицательный тест идет в добавок к сертификату о вакцинации — без сертификата украинских туристов в Данию не пустят.