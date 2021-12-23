Дания ужесточает правила въезда и потребует тесты от всех туристов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Правительство Дании ужесточает правила въезда в страну. Теперь все туристы должны перед въездом предоставить отрицательный тест на коронавирус независимо от вакцинации.
Об этом пишет The Local.
Жители Дании должны будут сдать тест в течение суток по прибытии. В то же время иностранцы должны предоставить отрицательные результаты теста до въезда — за 72 часа, если ПЦР-тест и за 48 часов, если тест на антиген.
Новые правила заработают с 27 декабря и продлятся до 17 января. Стоит отметить, что отрицательный тест идет в добавок к сертификату о вакцинации — без сертификата украинских туристов в Данию не пустят.
- В конце ноября в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- На сегодняшний день точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.