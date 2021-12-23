Кабмин продлил на год запрет ввозить ряд товаров из России
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Марьян Блан / Unsplash
Кабинет министров еще на год — до 1 января 2023 года — продлил запрет ввоза в Украину ряда товаров с территории России.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 декабря.
Согласно постановлению правительства, в перечень запрещенных российских товаров входят мясо, рыба, молочные продукты, плавленые сыры, жареный кофе, черный чай, зерно, карамель, кондитерские изделия, соусы, детское питание, изделия из макаронного теста, лекарства, одежда и обувь, удобрения, запчасти, бутылки и банки, спички, тракторы, мотоциклы и другая автомобильная техника, инструменты, моющие средства, туалетная бумага и другие товары.
- В конце 2015 года Россия ввела эмбарго на продукты из Украины, в частности, запрещалось ввозить свинину, овощи, сыры, фрукты, молочные продукты и прочее. Украина ввела запрет в ответ.
- С тех пор список товаров несколько раз расширялся, а действие запрета продолжалось. В конце декабря 2018 года Россия добавила в список «санкционных товаров» пшеницу, подсолнечное масло, рыбу, икру, сладости, соки, а также строительные материалы, мебель, двигатели, оборудование и машины для сельского хозяйства, средства гигиены и прочее.