После двух лет локдауна Австралия снова усиливает карантин из-за распространения «Омикрона».
- Автор:
- София Телишевская
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Unsplash / Joey Csunyo
В Австралии власти снова вводят ограничительные меры из-за стремительного распространения штамма коронавируса «Омикрон».
По данным Reuters, среди новых правил — требование надевать маски в помещении, ограничение количества людей в общественных заведениях и проверка вакцинации. Эти ограничения перед Рождеством отменят планы страны вернуться к привычной жизни после серии локдаунов.
В Австралии вакцинировано более 90% взрослого населения, а показатели госпитализации и смертности остаются низкими. Однако недавно в стране обнаружили более 8 200 новых случаев заболевания, что является наибольшим ежедневным ростом с начала пандемии. В большинстве случаев заболевания обнаруживают в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.
- В ноябре текущего года правительство Австралии решило открыть государственную границу — с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в стране действуют одни из самых строгих в мире пограничных правил. Они настолько строги, что гражданам было запрещено покидать страну.