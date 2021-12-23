Комиссия по избранию главы САП соберется вечером 24 декабря. Там должны объявить победителя

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры соберется вечером 24 декабря. На ней должны объявить победителя конкурса.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

«24 декабря 2021 года в 16 часов состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре», — говорится в сообщении.

На этом заседании члены комиссии должны утвердить победителя конкурса и внести представление в Офис генпрокурора на его назначение.

По итогам подсчета голосов членов комиссии детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов. Таким образом, Клименко должен возглавить САП, а Синюк стать его заместителем. То есть, фактически, результаты конкурса уже есть, но технически эти люди не назначены — комиссии не хватило голосов для утверждения окончательных результатов. За решение не проголосовали члены, назначенные Верховной Радой — это Елена Бусол, Евгений Соболь, Екатерина Коваль, Андрей Гуджал и Богдан Романюк.

Свой отказ они объяснили тем, что, мол, «остался неутвержденным допуск к гостайне одного из кандидатов». Поэтому глава комиссии Коваль заявила, что заседание нужно перенести, чтобы получить официальный документ о таком разрешении (хотя устно она его получила).